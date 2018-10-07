«Северный поток – 2» профинансирован на 70%

Необходимые для реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» капитальные вложения профинансированы почти на 70%, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

«Все наши партнеры, которые участвуют в проекте, последовательно выполняют свои обязательства. Практически профинансированы 70% от всех капитальных вложений, которые необходимы для реализации проекта «Северный поток – 2», – передает слова Миллера ТАСС.

Он отметил, что по реализации газопровода есть «всем известные юридические вопросы», однако «самое главное», на его взгляд, в том, что «Северный поток – 2» уже строится.

Накануне сообщалось, что к трубоукладке газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии приступило судно Audacia компании Allseas.

В четверг Миллер сообщал, что поставки газа по новому газопроводу могут начаться с 1 января 2020 года.