Второй трубоукладчик присоединился к строительству «Северного потока – 2»

К трубоукладке газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии приступило судно Audacia компании Allseas, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии», – цитирует ТАСС сообщение Nord Stream 2 AG.

Audacia должно уложить участок протяженностью около 38 километров в глубоководной части маршрута.

«После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки», – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что все работы в водах Германии будут завершены в срок, до конца 2018 года.

Ранее технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков говорил, что строительство газопровода в российских водах начнется ближе к декабрю.

В четверг глава Газпрома Алексей Миллер сообщал, что поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться уже с 1 января 2020 года. По его словам, «все партнеры» продолжают работать по проекту.

В среду президент Владимир Путин заявлял, что Россия может реализовать проект «Северный поток – 2» своими силами.