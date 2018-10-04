Газпром подтвердил работу западных партнеров над «Северным потоком – 2»

Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что «все партнеры» продолжают работать по проекту «Северный поток – 2».

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Shell не исключила возможности выхода из проекта. При этом Россия способна реализовать проект «Северный поток – 2» и без западных партнеров.