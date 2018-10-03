Путин напомнил Европе об извинениях Болгарии за «Южный поток»

Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем напомнил ЕС о том, как Болгария не смогла «защитить свои национальные интересы» в ситуации с газопроводом «Южный поток».

Комментируя ситуацию вокруг проекта «Северный поток – 2», Путин заявил: «Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела, как Болгария, проявила слабость и неспособность защитить свои национальные интересы», – передает РИА «Новости».

В конце мая премьер-министр Болгарии Бойко Борисов извинился перед президентом России за срыв «Южного потока».

Россия исходит из того, что Европа «заинтересована в реализации проекта». Путин подчеркнул, что «Россия как была, есть и, безусловно, всегда будет самым надежным поставщиком, в том числе и потому, что трубопроводная система прямо от первичного источника, сейчас из Ямала и Сибири идет». Путин указал на отсутствие транзитных рисков.

Он отметил, что «растет объем закупок, падает собственная добыча в Европе». При этом Путин раскритиковал предложения по закупке Европой энергоресурсов у США: «Европа будет покупать на 30% дороже газ из других регионов, например, США? Можно, конечно, но это глупость просто. И расточительство. И снижение своей глобальной конкурентноспособности». Путин указал, что потребителям придется переплачивать, и выразил надежду на то, что «здравый смысл будет подталкивать» к реализации «Северного потока – 2».

«Будем за него бороться», – заявил Путин.

Канцлер Австрии в связи с угрозой санкций со стороны США сказал, что «европейские государства, которые задействованы в этом проекте, они поддерживают его», хотя «некоторые правовые вопросы» необходимо «прояснить».

«Австрия поддерживает в этой связи «Северный поток-2»… Но для нас очень важно, что интересы Украины как важного транзитного государства были бы соблюдены. Есть вопрос Украины, который нужно прояснить», – подчеркнул Курц.

Напомним, Путин заявил, что Россия может реализовать проект «Северный поток – 2» своими силами. Так он прокомментировал заявление главного исполнительного директора Shell Бэна ван Бердена о возможности выхода компании из проекта.