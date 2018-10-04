Названы возможные сроки начала поставки газа по «Северному потоку – 2»

Выполнение графика строительства «Северного потока – 2» говорит о том, что поставки газа по данному газопроводу могут начаться уже с 1 января 2020 года, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Миллер, выступая на Международном газовом форуме, отметил, что строительство «Северного потока – 2» ведется «в рамках календарного графика»; выполнение графика говорит о том, что поставки могут начаться уже с 1 января 2020 года, передает ТАСС.

Он рассказал также, что загрузка «Северного потока», по которому газ поступает в Европу, за последние 12 месяцев на 7% выше плана, что является показателем востребованности новых газовых коридоров.

Кроме того, через два месяца будет закончено строительство морской части «Турецкого потока».

Ранее в Газпроме подтвердили работу западных партнеров над «Северным потоком – 2».