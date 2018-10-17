Финляндия и Казахстан договорились о грузовых ж/д перевозках

Железнодорожная компания Казахстана и город Коувола в Финляндии договорились об открытии грузовых железнодорожных перевозок между странами.

Грузовое движение планируется открыть на отрезке в 3,8 тыс. километров, сообщает Yle.

В компании по экономическому развитию Kinno (Коувола) сообщили, что новый маршрут может открыть возможность для перевозок в новые страны, включая Иран.

Пока сроки отправления первого контейнерного поезда из Финляндии в Казахстан не называются.

По территории Казахстана уже в течение года проходят товарные поезда из Коувола в Китай, но они не могут тут разгружаться.