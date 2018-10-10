Россия поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Россия улучшила позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики, став лучшей среди стран Евразии, свидетельствует Global Competitiveness Index (GCI), выпущенный Всемирным экономическим форумом (WEF, ВЭФ) совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Россия поднялась в рейтинге с 45-го на 43-е место, что является результатом «макроэкономической стабильности: ВВП умеренно растет, инфляция значительно снизилась, госдолг остается низким», передает РИА «Новости».

В качестве сильных сторон России выделяются размер внутреннего рынка, человеческий капитал и уровень развития базовой «цифровой инфраструктуры».

Слабые стороны связывают с развитием финансового сектора, ограничениями регулирования и конкуренции в отдельных секторах экономики.

Первое место в рейтинге конкурентоспособности стран заняли США, за ними идут Сингапур и Германия. На последнем месте Чад.

Отмечается, что Россия стала лучшей среди стран Евразии – к этой группе в WEF относят страны СНГ, а также Украину, Грузию и Туркменистан.

Индекс глобальной конкурентоспособности измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. Страны оценивают по 12 пунктам: качество институтов, состояние инфраструктуры, проникновение IT и современных коммуникаций, макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, здоровье, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.

Ранее Россия вошла в число стран с самым высоким уровнем развития.