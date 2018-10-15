Болгария отказалась участвовать в «Евровидении – 2019»

Совет директоров Болгарского национального телевидения (БНТ) решил отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае 2019 года.

По словам пресс-службы компании, такое решение было принято «в связи с необходимостью оптимизации публичных расходов». Два года именно БНТ занималась организацией представление Болгарии в конкурсе, сообщает ТАСС.

Несмотря на помощь в финансировании со стороны партнеров в лице продюсерских компаний и профессиональных команд, БНТ все же несла траты на подготовку участника от своей страны для конкурса. Средства уходили на создание и продвижение песни, клипа, сценического представления, а также участие в различных событиях программу конкурса.

Пресс-служба БНТ отметила, что указанные траты превышают все разумные расходы, так что общественное телевидение не может позволить себе столь значительных трат. Тем более что помимо прямых расходов государства берут на себя и часть расходов на проведение самого конкурса: сумма на проведение «Евровидение – 2019» составила бы 5,3 млн евро.

Впервые Болгария приняла участие в конкурсе в 2005 году. За все годы участия страны в международном конкурсе ее представители выходили в финал четыре раза. Самого большого успеха добился Кристиан Костов, занявший в 2017 году второе место.

Напомним, организатор «Евровидения» выбрал город для проведения международного конкурса, который состоится с 14 по 18 мая 2019 года.