Организатор «Евровидения» назвал место проведения конкурса в 2019 году

Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в 2019 году с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, сообщили в пресс-службе организатора конкурса.

Уточняется, что мероприятие состоится в Тель-Авивском центре ярмарок, передает ТАСС.

Соответствующее решение было принято после того, как израильскую корпорацию общественного вещания «Кан» попросили представить как минимум два города – кандидата на проведение конкурса, говорится в сообщении организатора конкурса. В качестве возможного места для «Евровидения» также рассматривались Иерусалим и Эйлат.

«Все заявки были образцовыми, но мы решили, что Тель-Авив обеспечит лучшую систему для крупнейшего в мире музыкального события», – говорится в сообщении.

В середине августа министерство финансов Израиля и корпорация общественного вещания страны «Кан» договорились о выплате 12 млн евро в качестве гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС) для проведения «Евровидения – 2019». Таким образом Израиль в последний момент решил вопрос с возможным лишением права на проведение конкурса.