Таксистов в Москве могут обязать сдавать тесты по географии и психологии

Замглавы комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев, ссылаясь на опыт крупных мегаполисов мира, предложил московским таксистам при приеме на работу проходить курсы психологии и географии столицы.

Он также предложил разработать единые профессиональные требования к водителям, которые занимаются коммерческими пассажирскими перевозками, передает агентство городских новостей «Москва».

«Создание прозрачной и контролируемой системы квалификационных требований, обучения и трудоустройства в этой области позволит допускать к этой работе только соответствующих установленным стандартам водителей», – добавил депутат.

Он также не исключил введение дополнительной категории водительского удостоверения для таксистов или специальной отметки в документе.