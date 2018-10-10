Адвокат рассказал о роли Кокорина в драке

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, арестованный за драку, во время инцидента пытался остановить конфликт и разнять дерущихся, заявил адвокат футболиста Олег Попов в эфире Первого канала.

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин, со своей стороны, все это время пытался разнять конфликтующие стороны, пытался остановить весь этот процесс», – заявил Попов, передает ТАСС.

В пятницу стало известно, что Кокорина и Павла Мамаева доставили в СИЗО «Бутырка». Суд арестовал спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.