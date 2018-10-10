Неонацисты напали на офис «Украинского выбора» Медведчука в центре Киева

Офис общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктора Медведчука подвергся нападению неонацистов, сообщили в организации.

В офисе, который находится в центре Киева, разбили камнями окна, закидали помещение горящими предметами. Несколько человек получили отравление продуктами горения. Сообщается, что в нападении участвовало не менее сотни радикалов, передает ТАСС.

«Украинский выбор» счел нападение местью за «принципиальную позицию» Медведчука, а также депутата Верховной рады Вадима Рабиновича и его партии «За жизнь», которые стремятся к миру в Донбассе и нормализации отношений с Россиией.

Движение Медведчука обвинило «партию войны» на Украине в использовании «бандитских методов».

Оно напомнило, что на их офис и раньше нападали, но полиция так никого и не задержала.

Полиция сообщает, что нападавшие скрылись до приезда правоохранителей.

Напомним, это не первое нападение неонацистов на движение «Украинский выбор».