Болтон раскрыл цели поездки в Москву

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон раскрыл цели своей поездки в Москву.

По словам Болтона, он едет в Москву для обсуждения взаимоотношений между Россией и США, а также имеющихся между странами разногласий и возможного пути их разрешения, передает ТАСС.

«Причина для этого [визита] – продолжить диалог, который президент [Дональд] Трамп и президент [Владимир] Путин начали летом в Хельсинки», – заявил Болтон в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.

Помощник президента США также сообщил, что в пятницу утром обсудил свой предстоящий визит в Россию с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарем США Майком Помпео.

Напомним, накануне стало известно о предстоящей встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с Болтоном.