Стало известно о предстоящей встрече Патрушева с Болтоном

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон должен встретиться с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым во время своего визита в Россию 22-23 октября.

Ранее в соцсетях Болтон сообщил о своем выезде 20 октября, чтобы посетить Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. Во время встреч с коллегами в этих странах он планирует обсудить вопросы безопасности.

«Такая встреча на данный момент запланирована во время визита Болтона в Москву 22-23 октября», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Напомним, Патрушев и Болтон встречались летом в Женеве. В течение пяти часов представители двух стран обсуждали вопросы Европы, Кореи, Украины, Сирии, Ирана, Афганистана, Ближнего Востока, киберпространства, а также обсуждали договоры о ракетах.