Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева защитила диссертацию в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Петербурге и станет кандидатом педагогических наук, сообщил представитель пресс-службы вуза.

«Ученый совет выслушал выступление и одобрил. После защиты диссертации Алина Кабаева уехала из университета», – передает его слова РИА «Новости».

Ученая степень пока не присвоена – Кабаева получит ее после того, как документы будут отправлены в Москву.

Диссертация написана на тему «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике», в ней Кабаева рассмотрела методику оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой.

Кабаева – чемпионка Олимпиады-2004 в художественной гимнастики, девятикратная чемпионка мира. После окончания карьеры была депутатом Госдумы двух созывов – с 2007 по 2014 годы, затем возглавила совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».