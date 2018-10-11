На развитие Дальнего Востока предложено выделить 8,5 млрд рублей

Правительство выделит 8,5 млрд рублей на государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

«Мы продолжаем оказывать поддержку Дальневосточному региону. В федеральном бюджете этого года на мероприятия по развитию Дальневосточного округа зарезервированы дополнительные средства. Большая часть из них – 21 млрд – уже распределена (из 32 млрд)», – сказал Медведев на заседании правительства.

По его словам, оставшиеся почти 8,5 млрд рублей предложено выделить на государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

«В том числе на реализацию инвестиционных проектов с участием Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Мы также увеличиваем субсидию Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций», – отметил он.

В среду врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что администрация президента поддержала инициативу переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.