Спасатели нашли приземлившийся «Союз МС-10»

Поисково-спасательная группа уже нашла приземлившийся в Казахстане корабль «Союз МС-10», сообщил знакомый с ситуацией источник.

Из сообщения Центрального военного округа (ЦВО) следует, что к месту обнаружения капсулы с самолета Ан-26 десантировались военные парашютисты, передает РИА «Новости».

Прибывшие со спасателями медики не нашли травм у членов экипажа.

Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов сообщил, что капсула с астронавтами приземлилась в Карагандинской области; космонавты «живы, в помощи казахстанских специалистов не нуждаются».

Экипаж «Союза» могут эвакуировать в Жезказган или Байконур, а после этого в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

Ранее сообщалось, что при старте ракеты «Союз-ФГ» к МКС произошла авария носителя.

Капсулу с космонавтами от аварийной ракеты в автоматическом режиме отстрелила система аварийного спасения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой системе.

Инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив то, как в экстренной ситуации сработали системы безопасности и сам экипаж.

Также стало известно, что все пилотируемые пуски в России приостановили из-за аварии «Союза». Экипаж МКС останется в составе из трех человек на неопределенное время.