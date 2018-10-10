Кремль отреагировал на аварию ракеты-носителя «Союз МС-10»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал аварию ракеты-носителя «Союз МС-10», отметив то, как сработали системы безопасности и экипаж.

«Слава богу, космонавты живы, по той информации, которую мы получаем. И это главное. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и экипаж», – сказал Песков журналистам.

Он добавил, что президенту Владимиру Путину «будет доложен весь необходимый объем информации», передает РИА «Новости».

При этом пока у российского лидера не запланированы какие-либо экстренные встречи после инцидента с «Союзом».

Отмечается, что руководители космической отрасли уже заняты расследованием инцидента.

Также вице-премьер Юрий Борисов проинформировал премьер-министра Дмитрия Медведева и членов кабинета министров о происшествии, сообщили в пресс-службе правительства России.

Напомним, при старте ракеты «Союз-ФГ» к МКС произошла авария носителя.

Капсулу с космонавтами от аварийной ракеты в автоматическом режиме отстрелила система аварийного спасения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой системе.

После инцидента все пилотируемые пуски в России приостановили. Экипаж МКС останется в составе из трех человек на неопределенное время.