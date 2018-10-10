Экипаж МКС останется в составе из трех человек на неопределенное время

Экипаж Международной космической станции может остаться в количестве трех человек на неопределенное время из-за аварии, произошедшей во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10», сообщил источник в космической отрасли.

По его словам, программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена. Кроме того, декабрьский пилотируемый пуск к МКС на ракете, аналогичной аварийному «Союзу», может быть перенесен на неопределенный срок. Также под вопросом оказался полет эмиратского космонавта на МКС, передает РИА «Новости».

В настоящее время все пилотируемые пуски в России приостановлены.

Тем временем диктор НАСА в трансляции на сайте агентства сообщил, что космонавты, находящиеся на МКС, проинформированы об аварии при запуске «Союза».

Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы.

Алексей Овчинин – 47-летний российский космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса», Герой России. Совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в марте-сентябре 2016 года к Международной космической станции. Участник основных космических экспедиций МКС-47/МКС-48. Продолжительность полёта составила 172 суток 03 часа 47 минут 15 секунд.

Тайлер Хейг – 43-летний астронавт НАСА, был выбран в качестве космонавта в 2013 году и завершил обучение в 2015 году. Был назначен летным инженером для экспедиции 57/58, до этого опыта космических полетов не имел.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.