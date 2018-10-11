Депутатам ПАСЕ предложили раздать костюмы химзащиты в случае возвращения России

Несколько членов Парламентской ассамблеи Совета Европы поставили подписи под проектом шуточной резолюции об обеспечении депутатов средствами химической защиты при возобновлении участия России в работе ПАСЕ.

Проект под названием «Меры по противодействию возвращению России» был инициирован украинским депутатом Алексеем Гончаренко. Под ним подписались 25 членов ассамблеи из шести государств-членов СЕ (Украина, Великобритания, Эстония, Финляндия, Швеция и Грузия), пишет «Европейская правда».

«Учитывая шаги, которые могут привести к возвращению в ПАСЕ парламентской делегации Российской Федерации, а также учитывая недавние события в Солсбери, Великобритания, мы предлагаем Ассамблеи изменить свой регламент, обеспечив членов ПАСЕ средствами защиты от химического и радиоактивного воздействия на время проведения следующих сессий ассамблеи», – говорится в документе.

Документ был передан в секретариат ассамблеи, однако по личному решению президента ПАСЕ Лилиан Мари Паскье получил отказ в регистрации.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко устроил в ассамблее спектакль, надев резиновые перчатки зеленого цвета. Он заявил, что в присутствии российской делегации не хочет рисковать «пожимать руки и трогать дверные ручки» без перчаток. После этого депутат Госдумы Василий Власов направил Гончаренко пачку презервативов.