Запасы полезных ископаемых в КНДР оценили в 3,3 трлн долларов

Запасы неосвоенных полезных ископаемых в КНДР оцениваются в 3,3 трлн долларов, что примерно в 15 раз больше, чем в Южной Корее, говорится в докладе Корпорации минеральных ресурсов (KRC) Республики Корея.

Согласно докладу, на территории КНДР расположены богатейшие залежи редкоземельных металлов, в том числе 6 млрд тонн магнезита, 2 млн тонн графита и 250 тыс. тонн вольфрама, передает ТАСС.

«Если Юг получит доступ к ресурсам Севера, мы сможем их стабильно использовать на протяжении нескольких веков», – отметил южнокорейский депутат Пак Чжун.

При этом он обратил внимание на тот факт, что Пхеньян уже заключил порядка 40 соглашений о добыче и инвестициях с иностранными компаниями, 90% из которых являются китайскими. В этой связи парламентарий выразил обеспокоенность доминированием Китая на северокорейском рынке полезных ископаемых.

«Правительство должно предпринять соответствующие шаги, поскольку Китай уже застолбил за собой значительную часть полезных ископаемых Северной Кореи», – добавил Чжун.

Напомним, в прошлом году запасы неосвоенных полезных ископаемых в КНДР оценивались в 2,79 трлн долларов.