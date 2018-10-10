Названы возможные сроки и место новой встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп снова могут провести встречу в Хельсинки – это возможно в начале 2019 года, сообщает крупнейшая в Финляндии газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что президенты могут провести встречу в рамках саммита по арктическим вопросам – Финляндия сейчас является председателем Арктического совета. Решение об участии Трампа в саммите будет принято после выборов в США, пишет Bloomberg со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Финское издание ссылается на несколько неназванных источников.

По данным газеты, организаторы изучают возможные даты встречи. Предполагается, что она может состояться в районе 14 февраля.

Напомним, Путин и Трамп уже встречались в Хельсинки в середине июля. И российский, и американский лидеры положительно отзывались о результатах встречи.