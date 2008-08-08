Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в жизни

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Монтана назвал свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки одной из лучших из тех, что у него когда-либо были.

По словам Трампа, у него с президентом России была «великолепная встреча» в Хельсинки, передает ТАСС.

«Мы говорили об Украине, о Сирии, мы говорили о безопасности Израиля, мы говорили о столь многих замечательных вещах», – заявил Трамп во время выступления, подчеркнув, что встреча с Владимиром Путиным была одной из лучших за все время.

Глава Белого дома посетовал, что позже критики обвинили его в слишком дружелюбном отношении к президенту России, так как хотели, чтобы у него «был боксерский поединок».

Трамп выразил сожаление такой реакцией в США, предположив, что если бы в беседе с Путиным «повел себя жестко», то оппоненты в Соединенных Штатах обвинили бы его в «излишней жесткости» и сказали бы, что это «позор для страны».

Напомним, Трамп объявил о подготовке к новой встрече с Путиным практически сразу после саммита в Хельсинки. Позднее глава Белого дома объяснил необходимость проведения встреч с президентом России.