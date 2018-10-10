Черчесов высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что инцидент с избиением чиновника спортсменами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым не касается команды.

«Тема неприятная, но мы собрались обсуждать подготовку к игре. Это неприятно, но нас не касается», – отметил Черчесов, передает РИА «Новости».

Кокорин и Мамаев избили чиновника Дениса Пака в московском заведении в понедельник.

Футбольные клубы обоих игроков приняли решение расторгнуть с ними контракты.

Также конфликт прокомментировали в Кремле.