США приняли стратегию борьбы с электромагнитными инцидентами

Министерство внутренней безопасности США распространило стратегию борьбы с электромагнитными инцидентами.

В 23-страничном документе речь идет как о «космической погоде» (природных геомагнитных возмущениях), так и о «намеренной атаке с применением электромагнитного импульса»,

В стратегии говорится, что под угрозой оказываются электросеть, коммуникационное оборудование, системы водоснабжения и канализации, транспорт, передает РИА «Новости».

Удар может быть нанесен ядерным и специализированным неядерным оружием, а также электромагнитными установками направленного действия. Последствия удара могут проявиться и в местном, и в континентальном масштабе.

Аналогичная опасность существует из-за воздействия экстремальных явлений «космической погоды», например, выбросов Солнцем плазмы, достигающей Земли в сопровождении мощного электромагнитного излучения.

Детально меры по предупреждению рисков и реагировании на них не описываются.