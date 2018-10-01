Депутаты Госдумы отказались от приема у посла Южной Кореи

Депутаты Государственной думы отказались от визита на торжественный прием в корейском посольстве из-за незаконного задержания российского судна «Севастополь» в порту города Пусан.

«Депутатская группа Государственной думы по связям с парламентом Республики Корея отменила намеченное на сегодня, 1 октября, участие в приеме от имени чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея по случаю празднования Дня основания Кореи», – приводит РИА «Новости» сообщение из аппарата нижней палаты российского парламента.

29 сентября власти Южной Кореи задержали российское грузовое судно компании «Гудзон». В компании не исключают, что инцидент произошел из-за смягчения санкций в отношении Пхеньяна. В «Гудзоне» получили письмо, где сообщается о «политическом задержании» судна в связи с санкциями США против компании. В американский черный список компания попала из-за подозрений в торговле нефтью с КНДР. При этом корабль топливо перевозить не может.

В связи с задержанием посла Южной Кореи вызвали в Министерство иностранных дел России.