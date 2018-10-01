Посла Южной Кореи вызвали в МИД России

В МИД вызван посол Южной Кореи У Юн Гын из-за задержания российского судна «Севастополь» в одном из портов страны.

«Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Игорем Моргуловым было сделано представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту г. Пусан», – сообщает МИД.

В ведомстве уточнили, что российская сторона потребовала «незамедлительно отменить» запрет на выход судна из порта.

В субботу администрация южнокорейского порта Пусан объясняла задержание судна политическими мотивами. Арестованное накануне судно «Севастополь» принадлежит компании «Гудзон» из Владивостока.