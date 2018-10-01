Эрдоган пообещал укреплять отношения с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и дальше собирается укреплять отношения с Москвой.

«С Россией у нас быстро развиваются отношения, от Сирии до туризма и обороны. Мы реализуем взаимовыгодные проекты. Было много провокаций, чтобы испортить наши отношения. Но мы их преодолели», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер выразил надежду, что государства «еще больше укрепят эти отношения» и будут развивать сотрудничество.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал с Эрдоганом меморандум о стабилизации обстановки в САР, а министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что новой военной операции в сирийском Идлибе не будет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе лидеры двух стран.