Песков скрыл график поставок С-300 в Сирию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать график поставок в Сирию систем С-300.

«Нет, пока мне нечего по этой теме сказать», – цитирует РИА «Новости» Пескова, который ответил на вопрос о наличии графика поставок.

Также он сообщил, что борьба с террористическими организациями в Сирии будет продолжена, передает ТАСС.

«Что касается нахождения в Сирии на нелегитимной основе иностранных военных, иностранных вооруженных сил, то позиция России очень хорошо известна», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать ракетный удар Ирана по Сирии.

Ранее в понедельник элитные части ВС Ирана нанесли ракетный удар по предполагаемому местонахождению организаторов теракта, совершенного 22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз. На ракетах были надписи с угрозами Израилю,США и Саудовской Аравии.

В пятницу глава сирийского МИД Валид Муаллем заявлял, что Дамаск рассчитывает на поставку российских комплексов С-300 в течение двух недель.