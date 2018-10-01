Премьер Македонии отказался выполнять обещание об отставке

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что не намерен подавать в отставку, вопреки своему обещанию уйти в случае провала референдума о переименовании республики.

Заев выразил мнение, что референдум якобы «прошел успешно», передает ТАСС.

«Если бы большинство голосов были против, я бы это сделал. Но когда большая часть граждан вышла на референдум и отдала свои голоса «за», я не только не намерен подавать в отставку, но и продолжу работать над тем, чтобы сделать Македонию членом НАТО и ЕС», – заявил глава македонского правительства.

Напомним, согласно конституции Македонии, чтобы референдум был признан состоявшимся, проголосовать должны как минимум 50% зарегистрированных избирателей.

Между тем, по последним данным Государственной избирательной комиссии Македонии, явка на референдуме составила лишь 34,59%. Вопреки этому Заев объявил об успехе референдума. Евросоюз также проигнорировал несоответствие итогов референдума в Македонии конституции республики.