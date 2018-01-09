Открывшую стрельбу из пневматики женщину задержали в центре Москвы

Московские стражи порядка задержали женщину, подозреваемую в повреждении четырех автомобилей из пневматического пистолета в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Утром в минувший понедельник в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Литвина Седого, д. 2/13, стр. 3, корп. А неадекватная женщина сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по машинам и прохожим из пневматического пистолета», - сказал сотрудник пресс-службы, передает ТАСС.

Прибывшие на место полицейские задержали 47-летнюю женщину. Осмотр после стрельбы показал, что четыре автомобиля имеют различные повреждения.