В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра

В столичном регионе до полуночи прогнозируется шквалистый ветер, порывы которого будут превышать 15 метров в секунду, сообщили в городском метеобюро.

По данным Гидрометцентра, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности, передает «Интерфакс».

Ранее в понедельник сообщалось, что к Старому Новому году в столичный регион придут 15-градусные морозы.