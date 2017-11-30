Москвичам пообещали 15-градусные морозы к Старому Новому году

К Старому Новому году в столичный регион придут 15-градусные морозы, такой прогноз дал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на вторник в Москве ожидаются короткие снегопады, температура составит от минус 3 до минус 8 градусов. Во вторник днем синоптики обещают, что будет солнечно без осадков, до минус 6 градусов, передает РИА «Новости».

В среду и четверг – местами небольшой снег, а температура опустится до минус 4 – минус 9 градусов ночью и до минус 6 днем.

По словам Тишковца, в пятницу и выходные столичный регион окажется центре скандинавского антициклона. Погода будет солнечная и без осадков, прогнозируют штиль. Морозы к выходным окрепнут до минус 10 – минус 15 градусов, днем – минус 4 – минус 9 градусов.

«Именно в выходные температурный фон вернется в рамки климатической нормы», – сказал Тишковец.

За прошедшие сутки в Москве выпало 0,5 миллиметра осадков.