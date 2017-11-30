Российская армия получит самоприцеливающуюся «Дрель»

На вооружение российской армии поступит новейшая авиабомба «Дрель» калибром 500 килограммов, сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Он сообщил, что испытания бомбы, начавшиеся в 2016 году, идут в соответствии с программой Министерства обороны. Российское военное ведомство является заказчиком авиабомбы. Испытания, как ожидается, завершатся в 2018 году, пишут «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».

«Данное изделие планируется принять на вооружение», – сказал Лепин. Он отметил, что «Дрель» является «новым базовым образцом планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами». Такая авиабомба способна планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику.

Вооруженный «Дрелью» самолет может не входить в зону ПВО противника и избежать дополнительного риска.

Отмечается, что эту авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах. Дальность поражения цели при отходе от носителя превышает 30 километров.

О том, что в России разработана авиационная бомба «Дрель» с дальностью планирования 30 километров, сообщалось еще в сентябре 2016 года.