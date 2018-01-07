Под Смоленском столкнулись 12 автомобилей

На трассе М1 в Смоленской области столкнулись сразу 12 автомобилей, три человека получили травмы, сообщила официальный представитель УМВД по региону Наталья Гуреева.

ДТП произошло на 355-м километре автодороги М1 в Кардымовском районе. Все автомобили получили механические повреждения. Три человека доставлялись в больницу, но госпитализация не понадобилась, передает РИА «Новости».

По данным местных СМИ, авария произошла из-за гололедицы, однако, как отметили в полиции, эта версия не окончательная.