Российские хоккеистки впервые обыграли канадок в матче молодежного ЧМ

Сборная России одержала победу над командой Канады со счетом 3:2 в матче женского молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в подмосковном Дмитрове.

Шайбы в ворота канадок забросили Мария Александрова (7-я минута), Дарья Белоглазова (33) и Оксана Братишева (51). В сборной Канаде отличились Сара Филлер (45), Маргарет Макичерн (53), передает ТАСС.

Победа над канадской командой стала для российских хоккеисток первой в истории молодежного первенства мира.

В следующем матче турнира 7 января российская команда сыграет с американками, сборная Канады в этот же день встретится со шведками.

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею завершится 13 января.