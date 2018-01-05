Жертвами столкновения поезда с грузовиком в ЮАР стали почти 20 человек

В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком у города Крунстад в ЮАР погибли не менее 18 человек, сообщают СМИ.

Пострадали 268 человек. Всего в поезде было около 700 человек, передает RT со ссылкой на Би-би-си.

Столкновение произошло из-за того, что автомобиль не остановился на переправе. Водитель выбрался из грузовика и хотел сбежать, но полиция его задержала.