Российские саночники заняли первое общекомандное место на ЧЕ

Российская сборная завоевала золото в эстафете на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, заняв таким образом первое общекомандное место на ЧЕ.

В эстафетной гонке российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко и двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов опередила немцев и латвийцев, передает РИА «Новости».

Благодаря этой победе россияне завоевали первое общекомандное место.

Ранее россиянам никогда не удавалось завоевывать на ЧЕ больше двух золотых наград.

Отметим, что часть российских спортсменов, которые участвовали в турнире, не допущены до Олимпийских игр. При этом Международная федерация санного спорта не согласилась с этим решением.