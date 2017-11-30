На проштамповавших брак в МФЦ Москвы геев заведено дело

Мужчины, поставившие штампы в паспортах об однополом браке в Москве, стали фигурантами дел об административном правонарушении об умышленной порче документа, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

«В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан РФ отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности», – передает РИА «Новости».

По словам источника, паспорта изымут и приобщат к делу, мужчинам выдадут новые документы.

Напомним, ранее в Сети появились фото, подтверждающие, что в многофункциональном центре в Москве официально признали однополый брак между россиянами Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко.

По их словам, сначала свидетельство о браке им заверили в МИД Дании, после чего документ перевел и заверил нотариус. Затем молодожены отнесли документы в столичный МФЦ, где им поставили печати в паспорта на странице «Семейное положение».

Позже в столичном ЗАГСе открестились от признания однополого брака и аннулировали паспорта.