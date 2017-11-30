В столичном ЗАГСе открестились от признания однополого брака

Специалисты органов московского ЗАГСа не могли признать зарегистрированный в Дании однополый брак и поставить соответствующие штампы в паспорта российских граждан, заявила начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева.

«Штамп в паспорте о регистрации браков сотрудниками органов ЗАГС проставляется только в день бракосочетания на территории России. Если брак граждан России заключен в другом государстве, то в заявительном порядке такой штамп может быть поставлен в общегражданский паспорт миграционной службой», – цитирует Муравьеву «Интерфакс».

По словам собеседницы агентства, согласно международному семейному праву действующими признаются браки между мужчиной и женщиной.

Ранее в Сети появились фото, подтверждающие, что в многофункциональном центре в Москве официально признали однополый брак между россиянами Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко. По их словам, сначала свидетельство о браке им заверили в МИД Дании, после чего документ перевел и заверил нотариус. Затем молодожены отнесли документы в столичный МФЦ, где им поставили печати в паспорта на странице «Семейное положение».

По мнению члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ирины Киркоры, случаи регистрации однополых браков не станут массовыми, но общество не вправе осуждать подобные решения.