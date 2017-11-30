Паспорта зарегистрировавших брак в Москве геев аннулированы

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция аннулирует паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке.

«Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов», – приводит слова Волк пресс-служба МВД России.

По ее словам, проводится проверка по факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан России. По результатам проверки сотрудница, допустившая нарушения законодательства России, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел, подчеркнула Волк.

В четверг стало известно, что в России впервые официально признали однополый брак.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора заявила газете ВЗГЛЯД, что сотрудник многофункционального центра все сделал правильно. «В МФЦ признали брак, заключенный по международным правилам в соответствии с Семейным кодексом России. Юридически это правильная процедура, никаких других действий быть не могло, если брак заключен по правилам», – сказала эксперт.