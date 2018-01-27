Секретарь Совбеза России обвинил ВАДА и МОК в стремлении развалить олимпийское движение

Действия ВАДА в отношении российских спортсменов –первый шаг к развалу олимпийского движения, заявил секретарь Совета безопасности России, президент набсовета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев.

В субботу, 27 января в Петербурге Патрушев принял участие в церемонии открытия традиционного турнира по волейболу, посвящённого Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Во время того, как проходят Олимпиады, даже войны прекращаются. И насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. И ВАДА, и англо-саксы вместо спорта занимаются политикой... И то, что ВАДА делает, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу, это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения. Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы», – передает РИА «Новости» слова Патрушева.



Напомним, ранее МОК не допустил на ОИ-2018 нескольких лидеров сборной России, в том числе шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

В четверг Олимпийский комитет России назвал состав команды «Олимпийские атлеты из России», которые будут участвовать в Играх в южнокорейском Пхенчане.

Сообщалось также, что патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!» в поддержку российских спортсменов состоятся в городах страны в первую субботу февраля – ровно за неделю до старта зимней Олимпиады в Пхенчане.