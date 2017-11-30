Саакашвили отправили под ночной домашний арест

Апелляционный суд Киева принял решение посадить экс-губернатора Одесской области, лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили под домашний арест в ночное время суток.

Судья Олег Присяжнюк частично удовлетворил ходатайство генпрокуратуры и применил к Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 (23.00 мск) до 07.00 (08.00 мск) следующего дня, передает РИА «Новости».

Таким образом решение Печерского райсуда Киева, ранее отказавшегося отправить Саакашвили под домашний арест, признано незаконным.

В конце декабря Саакашвили пообещал в случае, если его отправят под домашний арест, разместить на крыше дома экран, который сможет увидеть украинский президент Петр Порошенко.

В Грузии Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы. Это решение политик назвал «полностью незаконным».

В пятницу Саакашвили заявил, что Киев попросил Варшаву принять его на своей территории.