Украина попросила Польшу забрать Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Киев попросил Варшаву принять его на своей территории.

«Позавчера украинский МИД обратился в МИД Польши с вопросом про мою реадмиссию», – сказал Саакашвили во время заседания в Апелляционном суде Киева, сообщает телеканал «Украина 112».

Он выразил мнение, что Киев не заинтересован в его присутствии на Украине, потому Саакашвили удивило, что правоохранительные органы добиваются для него домашнего ареста в связи с возможными попытками скрыться от следствия.

Отметим, что Саакашвили с удовольствием принял бы у себя и Тбилиси, который ожидает, что Киев экстрадирует экс-президента Грузии.

В конце декабря Тбилисский городской суд заочно приговорил находящегося в Киеве Саакашвили к трем годам лишения свободы. Сам Саакашвили назвал этот приговор «полностью незаконным».

Реадмиссия – согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат депортации из другого государства.