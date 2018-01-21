Тбилиси поторопил Киев с экстрадицией Саакашвили

Тбилиси ожидает, что Киев примет окончательное решение по экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, заявила обвинитель главной прокуратуры Грузии Натиа Сонгулашвили.

По ее словам, «сторона обвинения имеет достаточно доказательств, которые (...) должны стать основанием для положительного решения по вопросу его (Саакашвили, – прим. ВЗГЛЯД) экстрадиции», передает РИА «Новости».

«Прокуратура Грузии отправила все возможные доказательства, чтобы создать правовую основу для принятия этого решения», – отметила Сонгулашвили в эфире грузинской телекомпании «Имеди».

На основе полученных данных прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Напомним, в четверг в ЕНД рассказали, что спикер парламента Грузии прибыл в Киев для обсуждения выдачи Саакашвили, который на родине разыскивается по четырем статьям УК, по одному из дел его уже осудили на три года заочно.

Сам Саакашвили опасается, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на Украине. При этом политик отменил запланированное на 21 января шествие в Киеве.