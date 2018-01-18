Спикер парламента Грузии прибыл в Киев обсудить выдачу Саакашвили

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, находящийся сейчас в Киеве, очевидно, обсуждает вопрос экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили, заявила депутат парламента от саакашвилевского «Единого национального движения» Тинатин Бокучава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия и Украина координированно работают против Саакашвили на высшем уровне», – сказала она.

По ее словам, этот вопрос в прошлом году обсуждал во время визита в Грузию президент Украины Петр Порошенко.

«Бывший президент Грузии является сегодня наибольшей опасностью для Порошенко и для (Бидзины) Иванишвили (экс-премьер-министр Грузии)», – считает Бокучава.

Ираклий Кобахидзе встречается с высшим украинским руководством. На днях Киев также посетил заместитель главного прокурора Грузии.

Другой представитель руководства «Единого национального движения» Заза Бибилашвили сообщил в четверг, что оппозиционеры попросят у народного защитника Грузии заступиться за Саакашвили.

«Оппозиция в Грузии подвергается масштабным преследованиям», – сказал он.

На родине Саакашвили разыскивается по четырем статьям УК, по одному из дел его уже осудили заочно на три года. Сам экс-президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опасается, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на Украине.