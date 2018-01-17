Президент Грузии не увидел причин для помилования Саакашвили

Грузинский президент Георгий Маргвелашвили сообщил, что не планирует помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили.

«По какой логике я должен помиловать Саакашвили?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Рустави 2».

Он заявил, что «прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании».

«И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки?» – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что помилование нельзя использовать для «исправления судебной ошибки», оно используется как «акт жалости к другому человеку».

«Стоя перед такой реальностью, могу ли проявить эмоцию в отношение Саакашвили?» – заявил Маргвелашвили.

Он сказал, что неспособность грузинских властей разрушить установленную Саакашвили систему, свидетельствует о том, что прокуратура и суд «действуют по старым традициям».