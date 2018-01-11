Саакашвили отменил запланированное на 21 января шествие в Киеве

Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили объявил об отмене намеченного на 21 января протестного шествия в украинской столице, решив для начала провести переговоры с оппозиционными силами в стране, сообщила его пресс-секретарь Татьяна Баграновская.

«Пока не состоятся переговоры с другими оппозиционными силами, точная дата (акции) не определена», – сообщила Баграновская, добавив, что «Движение новых сил» не будет убирать палаточный городок возле Верховной рады, передает ТАСС.

Тем временем Саакашвили подал очередной иск к государственной миграционной службе Украины с требованием обязать ведомство рассмотреть его заявление о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства. Саакашвили также попросил суд обязать ведомство предоставить ему материалы его личного дела из миграционной службы.

Судебное заседание по иску Саакашвили к государственной миграционной службе Украины состоится 16 января. Вторым ответчиком по делу является управление государственной миграционной службы Украины в Киевской области, передает РИА «Новости».

В настоящее время обсуждается вопрос об экстрадиции Саакашвили с Украины в Грузию. В конце декабря Тбилисский городской суд заочно приговорил находящегося в Киеве Саакашвили к трем годам лишения свободы. Сам Саакашвили назвал этот приговор «полностью незаконным».