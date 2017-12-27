Саакашвили пообещал в случае домашнего ареста устроить шоу для Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили пообещал в случае, если его отправят под домашний арест, разместить на крыше дома экран, который сможет увидеть украинский президент Петр Порошенко.

Саакашвили сказал, что под домашним арестом ему «будет скучно». «Вы знаете адрес моего балкона. У меня будут микрофоны. Я сейчас думаю, где подешевле достать экран», – приводит его слова издание Ukraina.ru.

Экс-губернатор Одесской области сказал, что за ним сможет наблюдать и глава украинского государства, ведь экран будет видно из окон его администрации. «Представляете, какое захватывающее зрелище – я сижу на диване без дела с экраном и со звуком», – сказал Саакашвили.

Во вторник Саакашвили пообещал «спеть такую песню, что будет долго помниться» в ответ на просьбу следствия предоставить образец его голоса.