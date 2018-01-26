Депутат Госдумы предложил показывать «Смерть Сталина» в школах

Великолепной исторической картиной, достойной демонстрации в школах, назвал запрещенный к прокату в России фильм «Смерть Сталина» депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«Посмотрел «Смерть Сталина». Там про вождя 5 минут. Великолепная историческая картина. Ее нужно на уроках истории старшеклассникам показывать», – написал он в Twitter.

Его удивило, что фильм назвали комедией. «Там нет ни одного смешного момента, ни разу те, кто со мной смотрел, не засмеялись», – пояснил депутат.

«Изнутри показано устройство власти в президиуме ЦК КПСС в 1953 году. Суровое, жестокое. Так разве ж это новость?», – добавил он.

Несмотря на отзыв прокатного удостоверения, накануне фильм Армандо Ианнуччи был показан в столичном кинотеатре «Пионер».

Объясняя запрет картины, министр культуры России Владимир Мединский назвал ее глумлением над историей.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

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Потомки героев фильма, Никиты Хрущева и Георгия Жукова, также выступили против проката ленты.